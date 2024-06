Mo: Tajani, ‘uno Stato palestinese deve essere parte di una strategia di pace’

5 Giugno 2024

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Qual è lo Stato di Palestina? Non si capisce cos’è: è Gaza o la Cisgiordania? Noi vogliamo prima che si identifichi geograficamente, sotto il governo dell’Autorità Nazionale Palestinese e non dei terroristi di Hamas, uno Stato palestinese che noi vogliamo riconoscere, ma che deve riconoscere Israele e deve essere riconosciuto da Israele. Uno Stato palestinese deve essere parte di una strategia che porti alla pace”. Lo ha detto a Coffe Break, su La7, il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Sosteniamo l’idea che possa nascere una sorta di missione del l’Onu su richiesta delle parti che costruisca lo Stato palestinese – ha aggiunto Tajani – anche con una presenza militare. Siamo pronti ad inviare militari italiani, possono anche essere i carabinieri che per esempio hanno formato la polizia dell’Autorità Nazionale Palestinese. Potrebbe essere un vero e proprio contingente sotto la bandiera dell’Onu, così come c’è in Libano”.