Novembre 3, 2023

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Anche oggi abbiamo messo in sicurezza 10 persone da Gaza. Sono 7 italo-palestinesi più i loro familiari. Tra loro due giovani donne incinte. Stanno bene e in viaggio per Il Cairo. Continuiamo a lavorare per la pace in Medio Oriente e diamo priorità agli aspetti umanitari”. Lo ha scritto su X il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.