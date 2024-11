Mo: Tarquinio, ‘Netanyahu benvenuto? Parole Salvini scandalose, si allinea a Orban’

22 Novembre 2024

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Matteo Salvini ha dichiarato che Benjamin Netanyahu sarebbe il ‘benvenuto’ in Italia, ignorando deliberatamente la realtà dei fatti. È una vergogna giuridica, politica e morale. Vi è infatti un mandato d’arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale contro l’attuale premier israeliano, l’ex Ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant e il leader militare di Hamas Mohammed Deif per i crimini di guerra e crimini contro l’umanità”. Lo afferma Marco Tarquinio, eurodeputato S&D.

“La CPI, il cui Statuto è stato ratificato anche dall’Italia, ha dichiarato riguardo a Netanyahu e Gallant di ritenerli responsabili di aver commesso ‘il crimine di guerra della fame come metodo di guerra e i crimini contro l’umanità di omicidio, persecuzione e altri atti disumani’. Rifiutare questa realtà significa calpestare il diritto internazionale e mancare di rispetto alle vittime innocenti in Medio Oriente”.

“Salvini, con le sue dichiarazioni, si allinea a Viktor Orbán, scegliendo di schierarsi dalla parte di chi è incriminato per violazione dei diritti umani e rinunciando con ostentazione a sostenere i principi democratici e lo stato di diritto. Si può e si deve trattare con chiunque per fermare massacri e costruire percorsi di pace, ma non si devono mai ‘bombardare’ il diritto internazionale e le istituzioni che lo presidiano. L’Italia non può permettersi di essere rappresentata da chi deliberatamente ignora giustizia e legalità internazionale”.