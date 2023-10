Ottobre 10, 2023

Tel Aviv, 10 ott. (Adnkronos) – Israele ha affermato di aver richiamato una cifra senza precedenti di 300.000 riservisti e di aver avvertito i residenti della Striscia di Gaza di evacuare, segno che potrebbe pianificare un attacco di terra.

Inoltre, l’autorità aeroportuale israeliana ha reso noto che sono stati aggiunti voli per riportare i riservisti nel paese, mentre i voli per il Terminal 3 dell’aeroporto Ben Gurion sono stati limitati per motivi di sicurezza.