Mo: Terzi (FdI), ‘atroce e inqualificabile post giovani palestinesi sul 7 ottobre’

3 Settembre 2024

Roma, 3 set (Adnkronos) – “È atroce e inqualificabile il post su Instagram con cui i “giovani palestinesi” definiscono il pogrom del 7 ottobre 2023 “una rivoluzione” e con cui convocano una manifestazione di “resistenza” a Roma il prossimo 5 ottobre”. Lo dice il senatore di Fratelli d’Italia Giulio Terzi.

“Un vergognoso elogio di un massacro che dimostra come l’educazione all’odio diffusa nei territori palestinesi venga ormai esportata in modo scellerato anche all’estero in maniera estremamente pericolosa. Un incitamento all’odio che, come tutti i richiami all’intifada, esalta la violenza genocida e il disprezzo per la vita, e che non può trovare né spazio né giustificazione alcuna nella nostra società libera e democratica”, aggiunge Terzi.