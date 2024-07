Mo: Torino, striscione di Extinction Rebellion su gru al Politecnico

5 Luglio 2024

Torino , 05 lug. – (Adnkronos) – Un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion si è arrampicato questa mattina con imbraghi e caschetto fino al braccio orizzontale della gru del cantiere che affaccia su corso Castelfidardo e ha appeso un grande striscione che recita ‘Politecnico : stop research for genocide’ affiancato dalla bandiera della Palestina. L’azione, in solidarietà agli studenti che da 53 giorni sono in occupazione per la Palestina, arriva all’indomani della bocciatura da parte del Senato Accademico della mozione presentata dagli studenti che chiedeva di esprimere solidarietà per la società civile palestinese e il disinvestimento da progetti militari. “La mozione degli occupanti conteneva proposte circostanziate e supportate da dati. Come nel caso di rescissione degli accordi con aziende belliche, in cui veniva proposta un piano concreto attuativo di disinvestimento – spiegano gli attivisti in una nota – bocciando la mozione, il Senato ha impedito che queste proposte venissero analizzate e discusse per punti negando ogni possibilità di reale dialogo”.