Mo: tregua ufficialmente in vigore ma le sirene suonano nel sud di Israele

Novembre 24, 2023

Tel Aviv, 24 nov. (Adnkronos) – La tregua fra Israele e Hamas è iniziata ma è difficile dire se resisterà. L’esercito israeliano (Idf) ha detto che le sirene che avvisano di potenziali razzi in arrivo sono suonate in due comunità israeliane vicino a Gaza, ma non c’è alcuna conferma immediata che si fossero verificati attacchi o di eventuali danni o vittime.

Sembra che le ostilità siano continuate fino all’ultimo momento, con le forze israeliane che avrebbero attaccato durante la notte l’ospedale indonesiano nel nord di Gaza, oltre a colpire un edificio residenziale nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza.

Giornalisti della Cnn e della Bbc a Sderot ha parlato di un attacco aereo israeliano e del suono di armi leggere, droni e mortai a meno di un’ora dell’inizio della tregua.