Mo: tribunale olandese autorizza esportazione componenti F-35 in Israele

Dicembre 15, 2023

L’Aia, 15 dic. (Adnkronos) – I Paesi Bassi possono continuare a fornire parti per gli aerei da combattimento F-35 utilizzati da Israele nella Striscia di Gaza, dopo che un tribunale olandese ha respinto il caso intentato da un gruppo di organizzazioni per i diritti umani. “Le considerazioni del ministro sono in larga misura di natura politica e i giudici dovrebbero lasciare al ministro una grande libertà”, ha stabilito il tribunale distrettuale dell’Aia.

Le organizzazioni per i diritti umani, inclusa la sezione locale di Amnesty International, avevano sostenuto che la fornitura dei componenti avrebbe contribuito a presunte violazioni del diritto internazionale da parte di Israele nella sua guerra con Hamas.

Le parti dell’F-35 di proprietà statunitense vengono immagazzinate in un magazzino nei Paesi Bassi e poi spedite a diversi partner, tra cui Israele.