Mo: Trump ad Hamas, ‘rilasciate gli ostaggi o sarà l’inferno’

1 Aprile 2025

Washington, 1 apr. (Adnkronos) – Donald Trump sostiene il diritto di Israele a difendersi e rimane molto impegnato a sostenere Israele. “È stato solo grazie al presidente Trump e alla leadership del suo team che abbiamo avuto un cessate il fuoco temporaneo a Gaza e siamo stati in grado di riportare a casa molti ostaggi”. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, aggiungendo che il presidente americano ha detto molto chiaramente ad Hamas che deve rilasciare tutti gli ostaggi, altrimenti “sarà l’inferno”.

Il presidente degli Stati Uniti e la sua amministrazione hanno compiuto “enormi progressi” nel ripristinare la sicurezza negli Stati Uniti e all’estero, attuando la “pace attraverso la forza”, ha aggiunto la portavoce, citando la politica di “massima pressione sul regime iraniano affinché freni le sue ambizioni nucleari e il suo sostegno al terrorismo in tutto il Medio Oriente” e il rilascio di 39 cittadini statunitensi detenuti all’estero. La Leavitt ha affermato che Trump ha mediato un cessate il fuoco temporaneo a Gaza per garantire il rilascio degli ostaggi, tra cui un cittadino americano, affermando che si è trattato di un accordo che Biden non era riuscito a garantire.