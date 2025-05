Mo: Trump, ‘senza di noi, nessuno degli ostaggi sarebbe vivo in questo momento’

14 Maggio 2025

Doha, 14 mag. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che senza gli Stati Uniti nessuno degli ostaggi sarebbe sopravvissuto e che la sua amministrazione ha “forse il merito maggiore” per averne liberati.

“Guardate, non sarebbe lì”, ha detto Trump in visita in Qatar, riferendosi a Edan Alexander, l’ultimo ostaggio rilasciato. “Se non fosse stato per noi, non sarebbe vivo in questo momento. Probabilmente nessuno degli ostaggi sarebbe vivo in questo momento”.