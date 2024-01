Mo: Turchia, ‘Paesi che hanno sospeso fondi a Unrwa rivedano loro decisione’

Gennaio 28, 2024

Ankara, 28 gen. (Adnkronos) – La Turchia spera in una revisione del congelamento dei fondi dell’Unrwa da parte dei Paesi che ne hanno deciso la sospensione. Il ministero degli Esteri turco ha affermato in un comunicato che Ankara spera che diverse nazioni che hanno annunciato la cessazione dei finanziamenti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente rivedano le loro decisioni.

“La sospensione degli aiuti all’Unrwa a causa di alcune accuse contro un piccolo numero dei suoi membri danneggerà principalmente il popolo palestinese”, ha spiegato il ministero degli Esteri turco.