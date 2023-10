Mo: ufficio israeliano turismo, ‘istituita linea whatsapp per aggiornamenti su situazione’

Ottobre 9, 2023

Milano, 9 ott. (Adnkronos) – “Il ministero del Turismo di Israele (Imot) sta monitorando la situazione e comunicando tutti gli aggiornamenti al settore dei viaggi e alle compagnie aeree e si impegna a garantire che tutti i turisti che visitano Israele siano prontamente informati, facendo ogni sforzo possibile per garantirne la sicurezza. Imot fornirà tutta l’assistenza necessaria a coloro che ne avranno necessità, attraverso una linea whatsapp dedicata affinché i turisti possano rimanere informati sull’evolversi della situazione”. Così Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio nazionale israeliano del turismo a Milano.

In una nota, l’ufficio israeliano del turismo fa sapere che è impegnato a fornire informazioni e aggiornamenti sulla situazione in Israele: “A seguito dei terribili avvenimenti che stanno avendo luogo in Israele in queste ore -si legge- desideriamo fornire comunicazioni, aggiornamenti e ogni possibile informazione e supporto”. Del resto, “il terribile attacco subito da Israele da parte dell’organizzazione terroristica Hamas ha reso necessaria la dichiarazione da parte di Israele dello stato di emergenza nell’area di confine con la Striscia di Gaza, in un raggio di 80 chilometri. E nessun veicolo è quindi autorizzato a circolare in questa area”.

Alcune compagnie aeree hanno al momento cancellato i collegamenti verso Israele. L’aeroporto è però aperto e, oltre alla compagnia El Al che ha garantito voli giornalieri da Roma e da Milano, da oggi anche altre compagnie stanno riprogrammando le rotte verso l’aeroporto Ben Gurion: “Il ministero del Turismo di Israele è in contatto con tutte le autorità ed ha attivato un’attiva collaborazione con l’Incoming tourism association al fine di monitorare in tempo reale la situazione e fornire assistenza ed aggiornamenti -prosegue la nota-: la sicurezza dei turisti è la nostra assoluta priorità e tutte le forze sono in questo momento messe in campo per garantirla. Attualmente sono circa 130.000 i turisti stranieri che stanno visitando Israele e nessuno di loro è rimasto coinvolto in questa situazione che si evolve ogni ora”. L’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo sarà presente dall’11 al 13 ottobre alla fiera Ttg di Rimini per fornire aggiornamenti e/o approfondimenti. Numeri e riferimenti dei canali a disposizione sono la linea whatsapp diretta: 972-55-972-6931 e l’indirizzo e-mail: virtual@goisrael.gov.il