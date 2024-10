Mo: un anno dal 7/10, chiusi 23 dei 38 ospedali di Gaza

6 Ottobre 2024

Gaza, 6 ott. (Adnkronos) – 23 dei 38 ospedali della Striscia di Gaza sono chiusi a causa degli incessanti attacchi aerei israeliani che hanno colpito le strutture sanitarie nel corso della guerra che dura ormai da un anno. Lo hanno riferito fonti mediche all’agenzia di stampa palestinese Wafa, aggiungendo che 986 operatori sanitari sono stati uccisi durante la guerra e che i raid avrebbero reso inutilizzabili 130 ambulanze.

Citando i dati delle Nazioni Unite dello scorso 23 settembre, all’inizio della settimana Medici senza frontiere ha affermato che soltanto 17 ospedali su 36 sono parzialmente funzionanti a causa di una paralizzante carenza di carburante, medicinali e forniture essenziali. “Poiché le esigenze mediche stanno crescendo in modo esponenziale – ha sottolineato l’organizzazione medica – le opzioni di cura delle persone si stanno riducendo. Le forze israeliane hanno commesso attacchi diffusi e sistematici al sistema sanitario di Gaza e ad altre infrastrutture civili vitali. Il sistema sanitario è ora sull’orlo del collasso”.

“Le parti in conflitto hanno condotto ostilità nei pressi di strutture mediche – prosegue l’ong – mettendo in pericolo pazienti, operatori sanitari e personale medico. Sei colleghi di Msf sono stati uccisi. Da ottobre 2023, personale e pazienti di Msf hanno dovuto lasciare 14 diverse strutture sanitarie, a causa di gravi incidenti e combattimenti in corso. Ogni volta che una struttura medica viene evacuata, migliaia di persone perdono l’accesso a cure mediche salvavita. Ciò avrà conseguenze sulla salute delle persone, non solo nell’immediato, ma anche nelle settimane e nei mesi a venire”.