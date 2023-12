Mo: Unicef, ‘a Gaza sull’orlo del collasso servizi idrici e igienico-sanitari’

Dicembre 20, 2023

Gaza, 20 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L’Unicef ha lanciato l’allarme sul fatto che i servizi idrici e igienico-sanitari nella Striscia di Gaza sono sull’orlo del collasso e che i minori hanno accesso solo a una quantità compresa tra 1,5 e 2 litri d’acqua al giorno, una cifra ben al di sotto del minimo per la sopravvivenza. “La quantità minima di acqua necessaria in caso di emergenza è di 15 litri, che servono per bere, lavarsi e cucinare. Solo per sopravvivere, si stima che il minimo sia di tre litri al giorno”, stima l’Unicef.

Il direttore esecutivo dell’Unicef Catherine Russell ha sottolineato che l’accesso a una quantità minima di acqua pulita è “una questione di vita o di morte” e che i minori nella Striscia di Gaza “hanno a malapena una goccia da bere. I bambini e le loro famiglie consumano acqua proveniente da fonti non sicure, che sono altamente salinizzate o contaminate. Senza acqua sicura, molti più bambini moriranno di privazione e malattie nei prossimi giorni”, ha aggiunto.

L’Unicef ha evidenziato che la metà delle centinaia di migliaia di sfollati interni che sono arrivati ​​al valico di Rafah dall’inizio di dicembre sono bambini e che hanno “disperatamente” bisogno di cibo, acqua, riparo, medicine e protezione. Di conseguenza, con l’aumento della domanda, i sistemi idrici e igienico-sanitari della città si trovano in uno stato estremamente critico. La ripresa delle ostilità, oltre alla mancanza di energia elettrica, alle interruzioni di carburante, all’accesso limitato e alle infrastrutture danneggiate, ha causato il danneggiamento o la distruzione di almeno il 50% delle strutture idriche e igienico-sanitarie.

“L’impatto di tutto ciò sui bambini è particolarmente drammatico, perché sono anche i più soggetti a disidratazione, diarrea, malattie e malnutrizione”, avverte l’Unicef, aggiungendo che è stato registrato un aumento di questo tipo di condizioni. Anche la mancanza di servizi igienici, docce e prodotti igienici nei rifugi della Striscia sta provocando un aumento della diffusione delle malattie. “Stiamo facendo tutto il possibile per soddisfare i bisogni della popolazione, ma le attrezzature e i rifornimenti che abbiamo ottenuto non sono sufficienti”, ha lamentato Russell.