Mo: Unicef, ‘bambini a Gaza hanno bisogno di cessate il fuoco ora’

7 Aprile 2024

Washington, 7 apr. (Adnkronos) – “La guerra a Gaza ha ucciso oltre 13.000 bambini e ne ha feriti molti di più. In rovina case, scuole e ospedali. Uccisi insegnanti, medici e umanitari. La carestia è imminente. Il livello e la velocità della distruzione sono sconvolgenti. I bambini hanno bisogno di un cessate il fuoco ora”. Lo ha scritto su X a direttrice generale dell’Unicef Catherine Russell.

“I due bambini ancora in ostaggio a Gaza, Kfir e Ariel, devono ancora essere rilasciati – aggiunge Russell – Sono passati più di 180 giorni di angoscia per gli ostaggi e le famiglie. I bambini hanno perso i familiari e mancano loro i genitori e i loro cari ancora in ostaggio. Tutti gli ostaggi devono essere rilasciati ora”.