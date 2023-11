Mo: Unrwa, ‘a Gaza necessario un cessate il fuoco a lungo termine’

Novembre 27, 2023

Gaza, 27 nov. (Adnkronos) – “Speriamo che la tregua venga prolungata. Abbiamo chiesto che questa tregua si trasformi in un cessate il fuoco umanitario a lungo termine”. Lo ha detto ad al Jazeera la direttrice per le comunicazioni dell’Unrwa Juliette Touma.

La funzionaria dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi, che ha recentemente visitato il sud di Gaza, ha descritto l’area come una “città fantasma”.

“A Gaza è tutto chiuso… i negozi, le farmacie”, ha affermato. “Sebbene l’assistenza umanitaria sia fondamentale e, ovviamente, salva vite umane, non sarà sufficiente nel medio e lungo termine. C’è bisogno di rifornimento di beni per il commercio, che devono arrivare a sostegno del settore privato, in modo che Gaza possa reggersi sulle proprie gambe”.