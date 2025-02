Mo: Unrwa, ‘a Gaza palestinesi esposti a temperature gelide’

10 Febbraio 2025

Gaza, 10 feb. (Adnkronos) – Molte famiglie nella Striscia di Gaza continuano a essere esposte a temperature estremamente fredde senza un riparo adeguato. Lo segnala su X l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), aggiungendo che a Deir el-Balah, nella parte centrale dell’enclave, e nel nord, duramente assediato per mesi dall’esercito israeliano, molti vivono ancora in tende fatiscenti e rifugi di fortuna che offrono poca o nessuna protezione dal freddo.