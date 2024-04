Mo: Unrwa, ‘agenzia spina dorsale di qualsiasi risposta umanitaria’

9 Aprile 2024

Gaza, 9 apr. (Adnkronos) – L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) deve rimanere “la spina dorsale di qualsiasi risposta umanitaria” per i 2 milioni di persone che vivono a Gaza se si vuole evitare la carestia. Lo ha detto, in una dichiarazione ripresa dal Guardian, il direttore della pianificazione dell’Unrwa, Sam Rose.

Israele continua a impedire l’accesso ai convogli dell’Unrwa verso il nord di Gaza, dove 300.000 persone stanno affrontando la carestia, ha affermato Rose. “Il nostro spazio continua ad essere ristretto in un momento in cui la comunità internazionale ha urgente bisogno di fornire quanta più assistenza possibile alle popolazioni del nord”.

Più della metà dei 16 paesi, che hanno sospeso i finanziamenti all’Unrwa dopo che Israele ha affermato che 12 dei suoi 13.000 dipendenti a Gaza avevano preso parte all’attacco contro Israele il 7 ottobre, hanno già deciso di riprendere i finanziamenti.