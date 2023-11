Mo: Unrwa, ‘diversi casi si infezioni nei rifugi a Gaza’

Novembre 6, 2023

Gaza, 6 nov. (Adnkronos) – Secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) diversi casi di infezioni respiratorie acute, diarrea e varicella sono stati segnalati tra le persone che si sono rifugiate nelle sedi dell’Unrwa a Gaza. Circa 1,5 milioni di persone a Gaza sono sfollati interni. Di questi, circa 717.000 trovano rifugio in 149 strutture dell’Unrwa, 122.000 in ospedali, chiese ed edifici pubblici, 110.000 persone in 89 scuole non Unrwa e il resto risiede presso famiglie ospitanti.

Il sovraffollamento resta una delle principali preoccupazioni. Molti sfollati interni cercano sicurezza dormendo per strada, vicino alle sedi dell’Unrwa. L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi ha affermato di non essere più in grado di fornire servizi nella città di Gaza e nel governatorato di Gaza nord e di non disporre di informazioni accurate sui bisogni e sulle condizioni delle persone dall’ordine di evacuazione israeliano del 12 ottobre.