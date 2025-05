Mo: Unrwa, ‘Gaza potrebbe diventare invivibile per i palestinesi’

20 Maggio 2025

Gaza, 20 mag. (Adnkronos) – “Quello che vedo per il momento è una continuazione della distruzione, delle morti e degli omicidi dei palestinesi a Gaza. E il mio timore è che potremmo raggiungere un punto in cui Gaza non sarà più una terra in cui i palestinesi possano vivere”. Lo ha dichiarato in un’intervista Philippe Lazzarini, direttore dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, avvertendo che le crescenti operazioni di Israele potrebbero alla fine creare condizioni tali da impedire ai palestinesi di vivere a Gaza.

“Oggi, al Forum Umanitario Europeo di Bruxelles, ho detto che il mondo sta ancora una volta venendo meno al suo impegno di ‘mai più’ con la popolazione di Gaza. Li abbiamo delusi sotto i nostri occhi, giorno dopo giorno”, ha aggiunto Lazzarini in un post sui social media.