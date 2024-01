Mo: Unrwa, ‘impossibile assistere Gaza se finanziamenti non riprenderanno’

Gennaio 29, 2024

Gaza, 29 gen. (Adnkronos) – L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha dichiarato che non sarà in grado di continuare le operazioni a Gaza e in tutta la regione oltre la fine di febbraio se i finanziamenti non verranno ripresi.

Una serie di paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna, hanno sospeso i finanziamenti all’agenzia umanitaria in seguito alle accuse secondo cui 12 membri del personale dell’Unrwa sarebbero stati coinvolti negli attacchi di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele.

“Se i finanziamenti non verranno ripristinati, l’Unrwa non sarà in grado di continuare i suoi servizi e le sue operazioni in tutta la regione, inclusa Gaza, oltre la fine di febbraio”, ha detto un portavoce dell’agenzia.