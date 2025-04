Mo: Unrwa, ‘Israele usa gli aiuti a Gaza come arma di guerra’

22 Aprile 2025

Washington, 22 apr. (Adnkronos) – “Gaza è diventata una terra di disperazione”. Lo ha scritto su X il commissario generale dell’Unrwa Philippe Lazzarini, avvertendo che più di due milioni di persone, per lo più donne e bambini, sono state punite collettivamente dal blocco “deliberato e artificiale” di 50 giorni a Gaza da parte delle forze israeliane. “La fame si sta diffondendo – ha denunciato – Gli aiuti umanitari vengono usati come merce di scambio, come arma di guerra”.

Lazzarini ha dichiarato che aiuti vitali, tra cui circa 3.000 camion di rifornimenti dell’Unrwa, sono bloccati fuori Gaza e impossibilitati ad entrare, mentre cibo e medicine all’interno della Striscia marciscono o finiscono. Le “vuote parole di condanna” devono ora trasformarsi in azioni, ha affermato il commissario dell’agenzia delle Nazioni Unite, chiedendo la “fine immediata dell’assedio, il ritorno al cessate il fuoco e il rilascio dei prigionieri”.