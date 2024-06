Mo: Unrwa, ‘raid Idf continuano a Rafah nonostante annuncio pause’

17 Giugno 2024

Gaza, 17 giu. (Adnkronos) – I raid continuano a Rafah nonostante le pause tecniche annunciate da Israele. Lo ha dichiarato il direttore dell’Unrwa Philippe Lazzarini, spiegando che, “a livello operativo, non è cambiato nulla” nel sud di Gaza, dove l’esercito israeliano ha affermato che osserverà pause quotidiane nei combattimenti in un corridoio chiave per gli aiuti.

L’esercito aveva annunciato che avrebbe implementato “pause” durante le ore diurne dal valico di terra di Kerem Shalom all’autostrada Salah a-Din, una strada principale nord-sud. Tuttavia, il primo ministro Netanyahu ha definito “inaccettabili” i piani militari annunciati ieri.