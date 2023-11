Mo: Unrwa, ‘ricevuti 23.000 litri carburante da Egitto, è il 9% del necessario’

Novembre 15, 2023

Gaza, 15 nov. (Adnkronos) – “Niente carburante per l’acqua o per gli ospedali. Questo è solo il 9% di ciò di cui abbiamo bisogno quotidianamente per sostenere le attività salvavita”. Lo ha affermato il direttore dell’Unrwa Thomas White, aggiungendo che “gli aiuti umanitari devono essere forniti in base alle necessità, non in base alle condizioni stabilite dalle parti in conflitto”.

L’Unrwa ha dichiarato di aver ricevuto soltanto 23.000 litri di carburante dall’Egitto, una cifra insufficiente per le sue attività a Gaza.