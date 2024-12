Mo: Unrwa sospende consegna aiuti attraverso valico chiave tra Gaza e Israele

1 Dicembre 2024

Gaza, 1 dic. (Adnkronos/Afp) – L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi ha sospeso la consegna degli aiuti attraverso il valico di Kerem Shalom, tra Israele e Gaza, dopo che è diventato “impossibile” riuscirvi. Lo ha scritto su X il capo dell’Unrwa Philippe Lazzarini, spiegando che “la strada per uscire da questo valico non è sicura da mesi. Il 16 novembre, un grande convoglio di camion di aiuti umanitari è stato derubato da bande armate”.