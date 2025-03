Mo: Usa, ‘attacco nello Yemen è avvertimento per gli Houthi e per tutti i terroristi’

16 Marzo 2025

Washington, 16 mar. (Adnkronos) – Gli attacchi americani in Yemen sono “un avvertimento per gli Houthi e per tutti i terroristi”. Lo ha detto a Fox News il vice inviato degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Morgan Ortagus, sottolineando che “questa non è l’amministrazione Biden. Se colpisci gli Stati Uniti, il presidente Trump risponderà. Il presidente Trump sta ripristinando la leadership e la deterrenza americana in Medio Oriente”.