Mo: Usa, ‘Iran complice ma nessuna prova in coinvolgimento attacchi’

Ottobre 9, 2023

Washington, 9 ott. (Adnkronos) – L’Iran è complice anche se gli Stati Uniti non hanno informazioni di intelligence o prove che indichino la partecipazione diretta dell’Iran negli attacchi in Israele da parte del gruppo islamico palestinese Hamas. Lo ha detto il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby.

“L’Iran sostiene da tempo Hamas e altre reti terroristiche in tutta la regione”, ha aggiunto Kirby su Msnbc. “E quindi, a questo proposito, chiaramente, l’Iran è complice qui, ma in termini di prove specifiche su questo tipo di attacchi, no, non abbiamo nulla”.