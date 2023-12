Mo: Usa, Israele accetti soluzione 2 Stati se vuole normalizzare rapporti con Riad

Dicembre 17, 2023

Washington, 17 dic. (Adnkronos) – “Abbiamo due scelte: continuare la spirale mortale o utilizzare il 7 ottobre come catalizzatore per il cambiamento”. Lo ha detto il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham al programma televisivo Meet The Press, aggiungendo che Israele dovrà accettare la soluzione dei due Stati se vorrà normalizzare i rapporti con l’Arabia Saudita.

Ieri Netanyahu aveva affermato di essere orgoglioso di aver impedito la creazione di uno Stato palestinese e aveva descritto gli accordi di Oslo come un errore fatale.