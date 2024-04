Mo: Usa, ‘Israele potrebbe colpire obiettivi al di fuori dall’Iran’

16 Aprile 2024

Washington, 16 apr. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti ritengono che la risposta di Israele all’attacco senza precedenti dell’Iran di sabato sarà probabilmente limitata e potrebbe concentrarsi su obiettivi chiave al di fuori dell’Iran. Lo hanno detto alla Nbc quattro funzionari statunitensi, secondo i quali la mancanza di gravi danni causati da Teheran potrebbe indurre Gerusalemme a cercare una risposta meno aggressiva.

Invece di colpire direttamente l’Iran in risposta – cosa che, gli alleati di Israele hanno avvertito, metterebbe la regione in una spirale di guerra totale – i funzionari dicono alla Nbc che Israele potrebbe colpire i rappresentanti dell’Iran, come le sue milizie in Siria o il gruppo terroristico Hezbollah in Libano.