Mo: Usa, ‘timori per possibili attacchi Hezbollah contro interessi americani nella regione’

Gennaio 11, 2024

Washington, 11 gen. (Adnkronos) – Funzionari dell’intelligence statunitense affermano che crescono i timori per potenziali attacchi da parte di Hezbollah contro gli interessi americani in Medio Oriente. Citando quattro funzionari statunitensi anonimi, Politico ha riferito che le crescenti tensioni dovute alla guerra di Israele a Gaza e gli scontri con Hezbollah in Libano preoccupano le agenzie di sicurezza statunitensi. I funzionari americani hanno affermato che Hezbollah “potrebbe prendere in considerazione attacchi sia contro le truppe statunitensi che contro il personale diplomatico all’estero”.

Un analista ha sottolineato che i gruppi sostenuti dall’Iran stanno già colpendo obiettivi statunitensi con regolarità. “Il fronte libanese è pronto a prendere il via e queste milizie iraniane stanno colpendo gli Stati Uniti nella Siria orientale e in Iraq”, ha detto Andrew Tabler, ex funzionario del Dipartimento di Stato, citato da Politico. “Tutto ciò avviene sullo sfondo ma ci si concentra sul teatro di Gaza. In realtà la guerra è molto più ampia”.