Mo: venerdì Meloni ad Aqaba da re Abdallah, poi a Beirut vede Mikati e Berri

16 Ottobre 2024

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà venerdì alle 12 ad Aqaba, in Giordania, per l’incontro con il Re di Giordania, Abdallah II. Quindi alle ore 16.30 a Beirut, Libano per l’incontro con il primo ministro libanese, Najib Mikati e alle 17.30 con il Presidente dell’Assemblea nazionale del Libano, Nabih Berri.