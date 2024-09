Mo: Verducci, ‘contro Liliana Segre falsa e inaccettabile campagna di odio’

29 Settembre 2024

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “I manifesti antisemiti comparsi ieri a Milano durante una manifestazione in sostegno della Palestina sono qualcosa di gravissimo e vergognoso, che non può essere in alcun modo banalizzato o peggio giustificato. Riecheggiano il peggior clima antiebraico di matrice nazista e fascista degli anni ’30 e ’40 del secolo scorso- come stigmatizzato con forza da Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica di Milano”. Così in una nota il Senatore Francesco Verducci, vice Presidente Commissione contro razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio del Senato.

“È inaccettabile uno sdoganamento strisciante dell’antisemitismo, puramente propagandistico e senza alcun fondamento fattuale. Che tutto questo poi venga indirizzato contro Liliana Segre, impegnata sempre quotidianamente contro ogni forma di discriminazione e violenza, per una soluzione fattiva di pace che riconosca allo stesso modo i diritti del popolo israeliano e del popolo palestinese, è quanto di più falso, manipolatorio e inaccettabile. Contro Liliana, nonostante quello che rappresenta, o forse proprio per quello, qualcuno porta avanti un vergognoso caso di scuola di istigazione all’odio”.