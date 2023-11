Mo: Verini (Pd), ‘allarme per dilagare antisemitismo’

Novembre 2, 2023

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Dobbiamo senza sosta batterci per una pausa umanitaria del conflitto a Gaza. Per salvare persone e fermare la morte di troppe vittime civili palestinesi. Questo mentre dobbiamo, senza sosta, batterci per isolare e sconfiggere i terroristi di Hamas che ricordano per scopi e metodi l’orrore nazista. E dobbiamo -tutti- lanciare un allarme, per il dilagare di fenomeni di antisemitismo nel mondo, in tutta Europa e anche in Italia. Gesti e manifestazioni contro gli ebrei -che niente hanno a che fare con le giuste critiche alle politiche di Nethaniau- ci riportano a pagine barbare della storia recente”. Lo afferma il senatore Walter Verini, capogruppo del Pd in commissione Antimafia.

“Nonostante il dramma cui stiamo assistendo, spetta a tutti, a tutte le forze politiche e culturali che ancora vogliono credere nella prospettiva dei due Stati per due popoli -aggiunge- reagire a questi rigurgiti. Importanti sono state in questo senso anche le reazioni di rappresentanti di comunità islamiche. Siamo vicini alle comunità ebraiche, contro ogni forma di negazionismo (che dal 2016 in Italia è diventato un reato da perseguire) e di antisemitismo”.