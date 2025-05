Mo: verso mobilitazione opposizioni il 7 giugno’**

26 Maggio 2025

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Continuano le interlocuzioni tra i leader delle opposizioni, in particolare tra Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, per trovare una data per la mobilitazione di piazza per Gaza. Il giorno su cui si potrebbe convergere dovrebbe essere il 7 giugno, quindi prima dei referendum sulla cittadinanza e sul lavoro, a cui potrebbe fare anche da volano per il raggiungimento del quorum.

I ragionamenti che si sono fatti nei vari colloqui, uno nel mattino, uno nel pomeriggio, hanno infatti escluso dall’alveo dei possibili giorni per la piazza in primis il 21 giugno, per non contrapporsi alla manifestazione nazionale “per fermare Israele”, lanciata da Arci, Ferma il Riarmo (Sbilanciamoci, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione Perugia Assisi, Greenpeace Italia), Attac e Transform Italia, e che risponde all’appello della campagna “Stop ReArm Europe”.

Per la vicinanza all’evento, anche il sabato precedente, quello del 14, è stato ritenuto inappropriato. Per quanto riguarda le due date, inoltre, riferiscono fonti del Movimento 5 stelle, sono state scartate perché “c’è l’urgenza di muoversi il prima possibile per tentare di fermare Benjamin Netanyahu e richiamare l’attenzione su quello che sta facendo nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania”.

Tornando alle date, è stata vagliata anche l’ipotesi di organizzare la mobilitazione tra il 31 maggio e domenica primo giugno, scartata dai leader perché il tempo per l’organizzazione dell’evento non sarebbe stato sufficiente. E quindi, appunto, il 7, su cui non c’è ancora ufficialità.

Sicuro è, invece, che alla mobilitazione, che sarà di carattere nazionale, ci sarà anche Riccardo Magi. Il segretario di +Europa in una nota fa sapere che “+Europa è disponibile a partecipare alla manifestazione delle opposizioni affinché Israele interrompa le azioni militari”, con una precisazione, però: “la netta condanna non solo del folle operato di Netanyahu ma anche delle azioni di Hamas e della strage del 7 ottobre”.

Occhio alla piattaforma da parte di Italia Viva. Dice Matteo Renzi: “La manifestazione? Se fai una piazza nella quale la piattaforma è quella di condanna del governo Netanyahu, io questo lo dico da mesi… La mia posizione è quella di Liliana Segre: durissima condanna del governo Netanyahu ma nessuna possibilità che questo si trasformi in un atteggiamento antisionista o antisemita”.