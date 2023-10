Ottobre 18, 2023

Bruxelles, 18 ott. (Adnkronos) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è detta ”rattristata per il raid contro l’ospedale Al-Ahli e dall’enorme numero di vittime” a Gaza. In un tweet, ha detto che ”non ci sono scuse per colpire un ospedale pieno di personale medico e di civili. Tutti i fatti devono essere accertati e i responsabili devono essere ritenuti responsabili”.