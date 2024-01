Mo: Wafa, ‘Idf ha arrestato 85 palestinesi negli ultimi raid in Cisgiordania’

Gennaio 17, 2024

Ramallah, 17 gen. (Adnkronos) – Le forze israeliane hanno arrestato almeno 85 palestinesi nell’ultima serie di raid in Cisgiordania. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa, precisando che 40 degli arrestati erano palestinesi della Striscia di Gaza che lavoravano in Cisgiordania.

Quasi 6.000 palestinesi in Cisgiordania sono stati presi in custodia da Israele dal 7ottobre. Secondo i gruppi per i diritti umani, molti di essi sono detenuti per mesi o anni senza accusa, in un sistema di “detenzione amministrativa in violazione del diritto internazionale”.