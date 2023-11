Mo: Wfp, ‘aiuti ‘neanche lontanamente sufficienti’ a bisogni di Gaza’

Novembre 5, 2023

Gaza, 5 nov. (Adnkronos) – Gli aiuti “non sono neanche lontanamente sufficienti” per soddisfare i bisogni umanitari di Gaza. Lo ha scritto su X il World Food Programme, lanciando un appello per un accesso urgente e ampliato a Gaza poiché le scorte di cibo sono “pericolosamente scarse”.

In una dichiarazione la direttrice del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite Cindy McCain ha dichiarato: “In questo momento, i genitori di Gaza non sanno se potranno nutrire i loro figli oggi e se sopravvivranno per vedere il domani. La sofferenza a pochi metri di distanza è insondabile da questa parte del confine. Rivolgo un appello urgente per i milioni di persone le cui vite sono distrutte da questa crisi”.