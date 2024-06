Mo: Wsj, ‘Burns arrivato a Doha per negoziati su cessate il fuoco’**

5 Giugno 2024

Doha, 5 giu. (Adnkronos) – Il capo della Cia William Burns è arrivato a Doha per i nuovi negoziati per il cessate il fuoco. Lo riferisce il Wall Street Journal, aggiungendo che l’inviato del presidente americano Joe Biden in Medio Oriente, Brett McGurk, dovrebbe invece atterrare al Cairo domani.