Mo: Yemen, ‘Ue deve fare pressione sugli Houthi contro attacchi nel Mar Rosso’

Febbraio 1, 2024

Aden, 1 feb. (Adnkronos) – Lo Yemen ha esortato la Ue ad aumentare la pressione sugli Houthi per i loro attacchi alle navi nel Mar Rosso. “Colpire semplicemente gli Houthi non basterà. Abbiamo bisogno di soluzioni a medio e lungo termine”, ha affermato Ahmed Awad bin Mubarak, ministro degli Esteri del governo yemenita con sede ad Aden, sostenuto dall’Arabia Saudita.

“L’Ue ha l’approccio sbagliato – ha aggiunto – Deve esercitare maggiore pressione sugli Houthi, ad esempio designandoli come gruppo terroristico. La sua tesi è che se lo facesse peggiorerebbe la situazione umanitaria. Ma questo approccio non ha funzionato. Gli Houthi continuano a ricattare la comunità internazionale e la situazione umanitaria non è migliorata”.