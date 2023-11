Mo: Zakharova, ‘centinaia di cittadini russi in attesa di essere evacuati da Gaza’

Novembre 28, 2023

Mosca, 28 nov. (Adnkronos) – Diverse centinaia di russi che si trovano nella Striscia di Gaza e in Egitto sono in attesa di essere evacuati. Lo ha detto a RT la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, precisando che si tratta di “un numero significativo. Diverse centinaia di nostri cittadini rimangono nel territorio della Striscia di Gaza, altri hanno già attraversato la frontiera e stanno aspettando l’evacuazione in Egitto”.

La Zakharova ha sottolineato che nella Striscia di Gaza i servizi internet e di comunicazione sono inattivi da qualche tempo. “Molte persone che volevano lasciare la Striscia di Gaza non sono riuscite nemmeno a comunicarlo”, ha sottolineato, aggiungendo che “la Russia continua a ricevere richieste da parte dei russi, quindi gli sforzi di Mosca per aiutarli continueranno”.