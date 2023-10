Mo: Zanella (Avs), ‘ingiusta esclusione di Zaki dal Salone del libro’

Ottobre 12, 2023

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Una scelta ingiusta che dà seguito a un diktat politico, dunque sbagliata e non autonoma: sarà forse la risposta del partito di Meloni alla sua scelta di indipendenza dopo la scarcerazione? Allora si mostrò grato per l’attivismo del governo ma preferì non accettare l’invito a Palazzo Chigi. È incredibile, in ogni caso, l’esclusione di un attivista dei diritti umani come Patrick Zaki dal Salone del libro: Zaki, oltre ad aver sofferto sulla sua pelle i metodi di un regime repressivo, ha dato prova di avere una statura etica trasversalmente riconosciuta. Gli esprimo tutta la solidarietà di Avs”. Lo sostiene la presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella.