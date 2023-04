Aprile 8, 2023

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Esprimo la mia vicinanza alla famiglia del nostro connazionale deceduto a Tel Aviv in seguito al vile attacco di ieri sera, e mi stringo attorno a Israele e al suo popolo il quale è – da giorni – sottopposto alla minaccia terroristica. Non esiste giustificazione per chi ha insanguinato la Pasqua con l’unico scopo di fare vittime innocenti”. Così Maria Teresa Bellucci Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e deputato FDI