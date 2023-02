Mobilità: accordo Fs Sistemi urbani e Class onlus per 15mila colonnine di ricarica

Febbraio 1, 2023

Milano, 1 feb. (Adnkronos) – Fs Sistemi urbani e Class Onlus (Comitato Ambiente e Sviluppo Sostenibile di Milano), hanno siglato un accordo di collaborazione, finalizzato alla realizzazione di oltre 15mila prese di ricarica per le auto elettriche in circa 250 aree urbane di parcheggio. Lo si legge in una nota, nella quale viene specificato che contestualmente, il gruppo Fs italiane indice una gara pubblica da 130 milioni di euro per realizzare venti impianti fotovoltaici, destinati ad offrire un significativo contributo alla concreta transizione energetica del gruppo.

In prospettiva, entro il 2027 Fs coprirà il 40% del proprio fabbisogno energetico grazie al fotovoltaico. L’accordo prevede di creare una rete diffusa di aree per la ricarica elettrica degli autoveicoli e supporto della mobilità intermodale a basso impatto ambientale, nei pressi delle stazioni ferroviarie dei centri urbani per fornire il servizio di ricarica agli utenti del gruppo Ferrovie dello Stato italiane (sia nel corso della giornata, sia ai residenti nelle ore notturne). Inoltre, anche attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni locali, si studieranno le diverse integrazioni con le opportunità previste dal decreto sulle comunità energetiche e i bandi delle Regioni.

“Con l’accordo di oggi -afferma Umberto Lebruto, amministratore delegato di Fs Sistemi urbani- il polo urbano del gruppo Fs italiane conferma il proprio impegno a favore di una mobilità sempre più verde e sostenibile, coerentemente con gli obiettivi del piano industriale 2022-2031. Le colonnine di ricarica saranno installate in diversi parcheggi nelle vicinanze delle stazioni, che diventeranno veri e propri hub intermodali: gli utenti potranno ricaricare in sicurezza i propri veicoli mentre raggiungono la propria destinazione in treno”. L’accordo siglato da Class e Sistemi urbani Fs “consentirà di toccare con mano l’importante rivoluzione ambientale nelle aree urbane e di competenza di Fs -aggiunge Camillo Piazza, presidente dell’associazione Class Onlus-. L’obiettivo è riuscire, entro il 2025, ad istallare oltre 15.000 colonnine di ricarica e pannelli fotovoltaici presso le aree di parcheggio di interscambio ferro – gomma, collegandole alle comunità energetiche realizzate con i Comuni. In questo modo, molti automobilisti elettrici potranno recarsi alle stazioni, trovare un parcheggio riservato e attrezzato per la ricarica, viaggiare o fare pendolarismo e tornare alla sera trovando il proprio veicolo con la batteria carica”.