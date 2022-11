Moby: giudici di Milano omologano concordato preventivo

Novembre 24, 2022

Milano, 24 nov. (Adnkronos) – Il tribunale di Milano ha omologato il piano di concordato preventivo presentato da Moby-Cin, rigettando la proposta di opposizione presentata dalla società Grimaldi Euromed che aveva chiesto danni per 147 milioni di euro, anche in virtù di presunte violazioni delle norme Antitrust. Il provvedimento è stato depositato dai giudici della sezione fallimentare per i quali sussistono “tutte le condizioni di legge” per l’omologazione del concordato e l’infondatezza dell’opposizione promossa da Grimaldi.