Moda: attacco informatico a Replay, ‘sottratti dati’

19 Febbraio 2025

Milano, 19 feb. (Adnkronos) – Fashion Box, azienda leader a livello globale nel segmento del denim che crea, promuove e distribuisce a livello mondiale casual wear, accessori e calzature per uomo, donna e bambino con i marchi Replay, Replay&Sons e We Are Replay con sede ad Asolo (Tv), ha subito un attacco informatico che ha provocato una perdita di riservatezza di alcune informazioni contenute all’interno dei sistemi aziendali. Lo rende noto la stessa azienda.

Sulla base di quanto emerso dalle prime attività di controllo avviate da Fashion Box nell’immediato, sono stati sottratti dati salvati nei sistemi informatici gestiti dalla società, che potrebbero riguardare non solo informazioni aziendali, ma anche dati personali degli stakeholders interni ed esterni. Fashion Box ha già presentato denuncia all’autorità giudiziaria preposta e notificato l’accaduto agli organismi di controllo competenti in materia di protezione dei dati personali in Italia e all’estero, oltre ad aver tempestivamente avvisato i dipendenti e messo in atto tutte le misure tecniche ed organizzative utili per rafforzare i sistemi di sicurezza aziendali e ridurre la probabilità che tali eventi si possano verificare nuovamente in futuro.

Le azioni di indagine volte a garantire al più presto la sicurezza e la tutela dei dati personali coinvolti sono ancora in corso. Maggiori informazioni sono disponibili al sito www.replayjeans.com.