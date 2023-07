Moda, la costumista Ilaria Magini: “Con Dress Your Story Amazon fa sfilare la persona”

Luglio 13, 2023

Milano, 13 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Quando lavoro per il cinema come costumista e stylist, ho il compito di interpretare gli abiti attraverso la psicologia dei personaggi. Il mio ruolo nel progetto ‘Dress Your Story’ di Amazon è stato coordinare il lavoro sulla realizzazione di un capo di moda rappresentativo della storia di ogni dipendente coinvolto. In questo modo, sfila la persona, nella sua unicità, con un capo di abbigliamento che rappresenta tutte le sfumature della sua personalità”. Sono le parole di Ilaria Magini, costumista e stylist, che ha partecipato al progetto di fashion design ‘Dress Your Story’ di Amazon, con la collaborazione dell’Istituto Europeo di Design (Ied) di Roma e della pmi toscana del tessile Dalle Piane Cashmere. Il progetto, nato da una call to action rivolta ai 18mila dipendenti di Amazon Italia, è stato presentato ufficialmente lo scorso 10 maggio a Firenze e da allora gli studenti del corso di Fashion Design di Ied Roma hanno avuto la possibilità di confrontarsi e conoscere le storie dei 25 protagonisti dell’iniziativa, volta a rappresentare i valori di equità, inclusione e diversità che permeano l’azienda.

A Milano, Amazon ha presentato in anteprima i 25 bozzetti disegnati immaginando capi d’abbigliamento che parlano al cuore delle persone che li hanno ispirati: “Mi viene in mente – racconta Magini – la storia di Ivan, che durante un viaggio a Londra viene folgorato dalla heels dance, il ballo sui tacchi. Tornato in Italia, si è iscritto a un corso e oggi porta avanti la sua passione, senza mai sentirsi giudicato. Quando balla sui tacchi, Ivan si sente realmente libero. La ragazza che ha ideato il suo capo ha disegnato un maglione con delle maniche un po’ a sbuffo, un richiamo alle divise dei pattinatori o dei ballerini, mentre il pattern sul tessuto richiama il maculato del giaguaro, simbolo massimo di libertà e indipendenza”.

Le storie di Ivan e degli altri 24 dipendenti fanno da filo conduttore del progetto ‘Dress Your Story’ e insieme diventano un manifesto innovativo, con cui Amazon ribadisce con forza l’importanza di poter esprimere appieno se stessi e le proprie attitudini, anche sul luogo di lavoro. Diversità, equità e inclusione, infatti, costituiscono valori fondamentali, che contribuiscono a creare un ambiente in cui è più piacevole e stimolante lavorare, confrontarsi e proporre idee. Amazon darà voce alle storie dei 25 protagonisti il prossimo autunno, quando i capi ideati dagli studenti di Ied Roma e realizzati da Dalle Piane Cashmere saranno indossati dai dipendenti che li hanno ispirati in occasione della sfilata di moda che si terrà presso l’innovativo deposito di smistamento di Pioltello, completamente trasformato per ospitare il momento conclusivo di ‘Dress Your Story’.