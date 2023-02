Moldova: riaperto lo spazio aereo dopo stop per ‘sicurezza’

Febbraio 14, 2023

Chisinau, 14 feb. (Adnkronos) – La Moldova ha riaperto lo spazio aereo, chiuso per alcune ore per motivi di sicurezza. Lo ha reso noto l’autorità moldava per l’aviazione, riferisce la Bbc. Fra i primi a comunicare lo stop al traffico aereo era stata Air Moldova. “Siamo in attesa della ripresa dei voli”, si leggeva in un comunicato diramato dalla compagnia aerea di bandiera. I media locali hanno scritto che la decisione è stata presa dalle autorità dopo che è stato intercettato un drone sui cieli del Paese al centro in questi giorni delle tensioni fra la Russia e l’Occidente.