Molise: Lucaselli (Fdi), ‘proposta centrodestra riscuote fiducia’

Giugno 27, 2023

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Il risultato delle elezioni in Molise conferma che la proposta di Fratelli d’Italia e del centrodestra è l’unica in grado di riscuotere la fiducia del cittadini”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli.

”In questi mesi il cammino del governo è stato ‘accompagnato’ da polemiche, speculazioni, mistificazioni da parte della sinistra politica e culturale. A far da contraltare, però, hanno pensato gli esiti di prove elettorali in alcune regioni e in svariati comuni. Segno che gli italiani sanno ben distinguere la demagogia dalle realtà. E che le ricette economiche messe in campo dall’Esecutivo, nonostante il momento congiunturale complesso, sono state ben percepite dal tessuto sociale”, conclude.