Molise: Roberti, ‘uscire da commissariamento, no risultati e negato diritto a salute’

25 Marzo 2024

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Bisogna lavorare per uscire dal commissariamento della sanità, in 20 anni non ha prodotto quello che ci aspettava ma ha anche negato il diritto alla salute”. Lo dice il governatore del Molise Francesco Roberti, a Campobasso con la premier Giorgia Meloni per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione.