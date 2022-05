Mondadori: finalizza acquisizione 50% Ali per 10,8 mln, opzioni su restante 50%

Maggio 11, 2022

Milano, 11 mag. (Adnkronos) – Il gruppo Mondadori ha perfezionato, tramite la controllata Mondadori Libri, l’acquisizione del 50% di Ali – Agenzia Libraria International, società attiva nella distribuzione di libri, con un portafoglio clienti di oltre 80 case editrici. L’operazione avviene in esecuzione del contratto sottoscritto e comunicato al mercato lo scorso 11 novembre 2021. Il perimetro dell’operazione include una serie di società controllate che operano nel settore editoriale. Il prezzo dell’acquisizione, corrisposto per cassa in data odierna, è pari a 10,8 milioni di euro. La partecipazione del 50% in Ali sarà consolidata a equity a partire dall’1 maggio 2022.

Gli accordi definitivi prevedono l’acquisizione da parte del gruppo Mondadori di un ulteriore 25% di Ali, con decorrenza 28 febbraio 2023, ad un prezzo che sarà individuato sulla base dell’Ebitda medio 2021-2022. Conseguentemente, a partire dall’1 marzo 2023, la società sarà oggetto di consolidamento integrale. Il contratto disciplina inoltre la sottoscrizione di opzioni put&call, che attribuiscono a Mondadori la facoltà di acquisire il residuo 25% di Ali entro il 30 luglio 2025 ad un prezzo che sarà definito sulla base dell’Ebitda medio 2023-2024. I membri della famiglia Belloni, fondatrice di Ali, manterranno ruoli di responsabilità nell’ambito della gestione operativa della società.